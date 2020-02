vedi letture

Perugia, Goretti: "Accontentato Cosmi sul mercato. Balic vicino alla partenza"

Il direttore sportivo del Perugia Roberto Goretti ha parlato in conferenza stampa per fare il bilancio del mercato di riparazione spiegando di essere soddisfatto e di aver accontentato Cosmi: “Erano in preventivo pochi movimento e volevamo fare delle correzioni con un difensore come priorità. Il mio preferito come centrale di piede sinistro, sia per il presente sia per il futuro, era Rajkovic che è infatti arrivato. - continua Goretti come riporta Calciogrifo.it - Per il resto Cosmi aveva chiesto un centrocampista d’esperienza con caratteristiche diverse da quelli che c’erano ed è arrivato Greco che conosce bene il ruolo e potrà darci un buon apporto. Faccio notare che è stato l’unico centrocampista centrale che ha cambiato squadra a gennaio in Serie B. Barone è un’opportunità che abbiamo colto, mentre Benzar era necessario per avere un altro esterno di spinta adatto al gioco di Cosmi. In uscita ci è mancato qualcosa, ma siamo vicini alla partenza di Balic. Melchiorri e Iemmello? Abbiamo ricevuto delle offerte che abbiamo declinato. Tutto qui”.