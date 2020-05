Perugia, Goretti: "La società ricerca chiarezza e certezze sull'immediato, sul presente"

Dalle colonne del Corriere dello Sport è intervenuto questa mattina il responsabile dell'area tecnica del Perugia Roberto Goretti: "Stiamo facendo di tutto in modo che intorno alla fine di maggio il Perugia sia pronto per gli allenamenti di gruppo, ma se mi chiedete una data, rispondo senza titubanze: non lo so. E indicare un giorno, così giusto per dire, non vale proprio nulla. Nessuno al momento può fornire una risposta certa, tante sono le caselle da mettere al posto giusto".

E' quindi presto per parlare del futuro della squadra: "La società, in questa fase, è alla ricerca di chiarezza e di certezze sull'immediato, sul presente. Abbiamo seguito con molta attenzione i nostri giocatori durante la pandemia. E debbo ammettere che sono stati bravissimi. Hanno seguito con grandissimo zelo quanto, giorno per giorno, richiesto dallo staff. Si sono mantenuti al meglio pure sotto il profilo del peso. Certo gli allenamenti sul campo sono tutt'un'altra cosa. Ma quello che era stato chiesto loro di fare, tutti lo hanno seguito alla lettera".