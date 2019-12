Perugia, Iemmello: "Era momento non facile. Ora pensiamo al Sassuolo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pietro Iemmello, attaccante del Perugia che questa sera ha realizzato una doppietta, a fine partita si è fermato ai microfoni di DAZN: "Non penso di essere l'uomo franchigia di questa squadra. Penso che abbiamo fatto una grande partita in un ambiente non facile oggi, con una partita di sacrificio portando a casa 3 punti importantissimi. Il Benevento è meritatamente primo in classifica proprio con questo spirito. Noi non dobbiamo distrarci perché la classifica è corta e può succedere di tutto".

L'esultanza dopo il primo gol?

"Era un momento non facile. In certe piazze ci sono delle aspettative che poi portano a momenti così. Avevamo tutti bisogno del mio gol per sbloccarci".

Le ambizioni di questa squadra?

"Il Perugia deve crescere. Non siamo da Serie A ma neanche da retrocessione. Noi possiamo fare di tutto, basterà avere umiltà ed equilibrio. Quest'anno sono cambiato io, ma dopo gli infortuni dello scorso anno era normale. La retrocessione a Foggia è un dolore che mi porto dentro".

Il Sassuolo in Coppa Italia?

"Ci giocheremo questa partita, noi andremo lì e cercheremo di divertirci per passare il turno".