Perugia, Kouan: "Cosmi? La prima cosa che ci ha detto è che vuole la Serie A"

vedi letture

Christian Kouan, centrocampista del Perugia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TifoGrifo.com in merito al periodo di isolamento forzato a causa del Coronavirus: “Mi alleno tutti i giorni, anche con la palla, sotto casa. Lì c’è un cartello con scritto che non si può giocare a pallone, ma i vicini sono comprensivi e, anzi, escono tutti sui terrazzi per guardarmi. La famiglia? Non vedo i miei da otto mesi, in Francia la situazione è lievemente migliore che in Italia. Cosmi? E’ uno molto amato a Perugia e che insiste anche in allenamento che dobbiamo dare tutto per la maglia. Il primo discorso che ci ha fatto è stato che lui vuole andare in serie A. Questo è un segnale chiaro per farci capire che bisogna dare tutto”.