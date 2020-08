Perugia, macabra contestazione: appesi a un cavalcavia 4 manichini: "Vi vogliamo così"

vedi letture

La retrocessione in Serie C arrivata nella serata di ieri dopo la sconfitta ai rigori contro il Pescara ha fatto esplodere la rabbia e la contestazione in casa Perugia con circa 700 tifosi che si sono assiepati per insultate dirigenza e giocatori con Massimiliano Santopadre e Pietro Iemmello maggiormente bersagliati. Ma la contestazione non è finita lì e ha assunto toni più macabri. Come riferisce Il Corriere dell'Umbria in una zona periferica della città umbra nella notte sono stati appesi a un cavalcavia quattro fantocci rappresentanti giocatori (tre manichini portavano i numeri di maglia 9, 23 e 27) e dirigenza con uno striscione che recitava “Vi vogliamo così”.