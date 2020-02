Perugia, Melchiorri: "L'arrivo di Cosmi e stato decisivo per il mio rinnovo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centravanti del Perugia Federico Melchiorri, fresco di rinnovo fino al 2022, ha parlato ai microfoni di Umbria Radio spiegando i motivi che lo hanno spinto a proseguire in biancorosso: “Sono stati giorni stressanti, ma alla fine tutti hanno fatto la scelta giusta. Nella prima parte di stagione ho giocato poco e la cessione sembrava inevitabile, ma poi è arrivato Cosmi e ho trovato più spazio e così è arrivato il prolungamento. Sono contento che il mister mi abbia dato la possibilità di far vedere che posso essere importante per il Perugia. - continua Melchiorri come riporta calciogrifo.it - Mi sono fatto tante domande sul perché non giocassi, senza trovare una spiegazione, ma il passato non conta e c’è un girone da giocare. Sono felice e orgoglioso di essere rimasto per dare quello che ho al Perugia e alla tifoseria”.