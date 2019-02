© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Perugia Alessandro Nesta in conferenza stampa alla viglia del match contro il Cosenza ha analizzato il momento in casa umbra e l’emergenza in mezzo al campo: “Dobbiamo trovare l’equilibrio giusto e mettere in campo la formazione migliore possibile. Siamo in un momento cruciale del campionato in cui si capiranno i veri obiettivi delle varie squadre, ma dobbiamo pensare solo alla gara di domani. Il 3-5-2 è un modulo che non ci permette di sviluppare certe situazioni e sapere di poter usare altri moduli, specie quando si hanno necessità particolari, è un vantaggio. Vido trequartista? Parlo spesso con lui, sappiamo tutti dove deve migliorare specialmente sul piano mentale, è un ragazzo che si sta formando, ha grosse qualità e deve capire come svilupparle al massimo. - continua Nesta come riporta Tifogrifo.com - Contro il Cosenza dobbiamo preoccuparci solo di fare la nostra partita attaccando fin da subito una squadra che ha idee e prova sempre a giocarsela, che ha un centrocampo abile negli inserimenti e nel palleggio, e che vorrà venire al Curi per giocarsela”.