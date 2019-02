Perugia, Nesta: “Dobbiamo essere più cattivi sotto porta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Perugia Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Carpi chiedendo maggiore cattiveria sotto porta: “Se perdiamo palla, dobbiamo essere bravi a non concedere spazi. E dobbiamo prestare attenzione ai loro cross dalle fasce perché portano sempre tanti uomini in area. Noi dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Quella di domani, come ogni partita, è un’opportunità per fare punti. - conclude Nesta - Voglio una squadra arrabbiata che non accetti la sconfitta anche se gioca bene, voglio una squadra che alzi il livello di attenzione e determinazione”.