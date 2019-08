Perugia, Oddo: "Conta la testa: se c'è mentalità c'è cuore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Strepitoso successo del Perugia, che conquista il quarto turno di Coppa Italia battendo il Brescia. Nel post gara, ecco il commento del tecnico degli umbri Massimo Oddo: "Non ho undici titolari, chi entra deve saper fare la differenza come è stato finora: abbiamo dimostrato di avere una panchina lunga, nell'arco della stagione ci sarà spazio per tutti, se ovviamente se lo meriteranno e andranno avanti ad allenarsi per bene. Ci vuole sempre la giusta mentalità, con il cambio di modulo abbiamo fatto meglio creando più dell'altra volta, ma il percorso è normale, serviva un po' di tempo: l'aspetto mentale conta sempre, la squadra lo ha dimostrato ribaltando la gara contro una formazione di Serie A, e durante tutta la stagione voglio vedere questo, perché per migliorare c'è sempre tempo: se c'è mentalità c'è cuore, le due vanno di pari passo, non c'è mentalità senza cuore. Poi occorre anche avere tranquillità, serve per leggere i momenti, mi arrabbio se manca questo".