Perugia, Oddo: "Pisa sulle ali dell'entusiasmo, non ha nulla da perdere"

Vigilia di gara per il Perugia, che domani sarà impegnato tra le mura amiche contro il Pisa. Del match, facendo però un passo indietro alla sconfitta di Empoli, ne ha parlato il tecnico del Grifo Massimo Oddo: "A Empoli siamo stati troppo lunghi, gli errori difensivi sono stati di squadra: ma la reazione c'è stata e abbiamo giocato alla pari, ci è mancato solo un po' di cinismo. Abbiamo subito molti gol nei primi tempi? Si tratta di un dato casuale: a esempio, contro il Frosinone abbiamo preso gol ma siamo partiti benissimo. E ricordo che il nostro obiettivo è saperci adattare alla partita, perché l'importante non è il modulo ma sapersi muovere in campo: ogni cosa che fa l'allenatore ha una motivazione".

Prosegue poi: "Formazione? Il mister deve essere il più possibile razionale, poi deve fare le sue scelte che vanno oltre l'aspetto tecnico e tattico. Squadra che vince non si cambia? Per me non è così, scende in campo chi secondo me è il più adatto alla partita. Il Perugia c'è, sta facendo bene, sta crescendo, sta facendo il suo percorso".

Nota poi all'avversario: "Il Pisa viaggia sulle ali dell'entusiasmo, non hanno nulla da perdere. Loro sono una squadra solida che mette sempre in difficoltà le avversarie. La fortuna? Te la devi andare a cercare".