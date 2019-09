Perugia, Oddo: “Tanti dubbi per domani. Ma è normale con questa rosa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Perugia Massimo Oddo ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con lo Spezia che apre una settimana molto intensa: “Sarà la prima gara in otto giorni, ma non si possono fare ragionamenti a medio termine. L’esperienza mi suggerisce che qualunque cosa si pensi per la prossima partita poi arriva l’imprevisto, così ragioneremo solo su domani. Ci sono diversi ballottaggio perché ho alternative valide in ogni ruolo e la rosa è importante. - conclude Oddo come riporta Perugia24.net - Andranno in campo quelli che mi hanno dimostrato qualcosa in più in allenamento e quelli che ritengo funzionali alla gara di domani, Non ci saranno cambiamenti in funzione invece delle tre gare così ravvicinate”.