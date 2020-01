Perugia, oggi il giorno di Colantuono: incontro decisivo

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il tempo di Massimo Oddo a Perugia sembra ormai terminato. Chiuso il girone di andata e passate le feste, il club si è mosso - prima del via al mercato - per sciogliere il nodo panchina: oggi possibile d-day, con un incontro tra la dirigenza umbra e Stefano Colantuono, l'ultima volta in panchina nella stagione 2017-2018, quando ha allenato la Salernitana.

Accordo di massima raggiunto - Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, un accordo di massima tra le parti c'è già, ma sono chiaramente da limare alcuni dettagli. Che non riguardano affatto l'aspetto economico, sul quale il mister non avrebbe posto condizioni particolari (forse un premio in caso di promozione), ma quello tecnico: Colantuono avrebbe infatti già indicato i rinforzi necessari per raggiungere dati obiettivi, e su questo versante si andrà a trattatare con la proprietà. L'allenatore, infatti, non dovrebbe proseguire con lo stesso modulo del predecessore, qualche cambio sarà quindi necessario.

Come si andrà a operare sul mercato - Si andrà probabilmente alla ricerca di un innesto per reparto, al netto delle possibili uscite che potranno esserci. Cambiando il modulo, sicuramente qualche profilo diverso, soprattutto se si opterà per le due punte, come sembra essere. A ogni modo, prima servirà la firma ufficiale di Colantuono, legata sì a doppio filo a questo aspetto.