© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al via la 7^ giornata del campionato di Serie B, che si è aperta oggi al “Curi” con Perugia-Pisa.

Match che si è deciso nel primo tempo, con la rete di Iemmello che ha approfittato di una distrazione di Varnier insaccando di testa a rete il cross di Di Chiara: 1-0 il finale, che ha fatto festeggiare al Grifo nel migliore dei modi la millesima partita in Serie B.

Nota stonata per i nerazzurri, non solo la sconfitta, ma anche l'infortunio del già citato Varnier: probabile distorsione al ginocchio sinistro per il difensore dell'Atalanta, ma ne sapremo di più nelle prossime ore.

Di seguito il programma completo della settima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATA

Perugia-Pisa 1-0 (33’ Iemmello)

SABATO 5 OTTOBRE

Cosenza-Venezia

Crotone-Entella

Livorno-Chievo Verona

Pordenone-Empoli

Spezia-Benevento

Trapani-Juve Stabia

DOMENICA 6 OTTOBRE

Ascoli-Pescara

Cremonese-Cittadella

Salernitana-Frosinone