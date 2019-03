Umar Sadiq

All'intervallo della gara tra Perugia e Salernitana è intervenuto ai microfoni di Dazn l'attaccante biancorosso Umar Sadiq, autore del raddoppio: "Il gol? Quando sei vicino all'area non devi perdere un secondo, non ci devi pensare due volte. I fischi col Palermo? Il calcio è così, so che i tifosi erano arrabbiati, non con me, ma perché avevamo perso una partita da non perdere. Io sono con loro".