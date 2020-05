Perugia, Santopadre: "Noi presidenti dobbiamo avere più peso decisionale sulla ripartenza"

vedi letture

Il presidente del Perugia Massimo Santopadre ha parlato a La Gazzetta dello Sport della situazione in Serie B con la ripartenza che ancora non sembra dietro l'angolo: “Un club da solo non può decidere al posto della Lega. Abbiamo chiesto tre mesi per ricominciare e finire la stagione e questa linea della B l’ho votata anche io, ma resto della mia idea. Sarebbe meglio aspettare. Comunque tutti sappiano che ripartiamo soltanto per una questione economica. Credo inoltre che Governo e Consiglio Federale debbano chiamare noi imprenditori a decidere perché è ingiusto che chi mette i soldi non possa partecipare alle discussioni sulla ripresa. Continuiamo a parlare di questa stagione, ma il problema sarà come ripartire nella prossima, nel calcio e nella moda. Ora il calcio è in ginocchio, una ripartenza forzata rischia di danneggiare i club con risultati negativi e con il rischio infortuni per i giocatori, facendoci ritrovare a terra. - continua Santopadre soffermandosi sul suo Perugia - Quest’anno abbiamo speso più del dovuto, mi sono fatto prendere un po’ la mano. Ma l’obiettivo resta la promozione in A, altrimenti non farei il presidente del Perugia. Cosmi? Non lo so, in questi giorni non ho in testa questo pensiero. Ci sarà modo per parlarne, ma ho avuto altro a cui pensare. Il mercato bloccato mi spaventa, avevamo qualcuno in rampa di lancio, adesso tutto si è fermato. Se ripartiamo a fine giugno e finiamo a fine agosto, la prossima stagione ricomincerà subito: quando faremo il mercato?”.