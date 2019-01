© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Filippo Sgarbi ha commentato l’amichevole in terra toscana, persa 1-0 contro l'Empoli: “È stata una bella prova contro un’ottima squadra. Era importante riprendere il ritmo-partita in vista dell’incontro di sabato prossimo. Ho giocato poco? L’importante è farsi trovare pronto. Nel mio reparto ci sono tanti giocatori forti con esperienze importanti in serie B e in A. Piano piano sto recuperando questa lacuna in modo che quando il mister vorrà sarò a disposizione. Sono convinto che prima o poi arriverà il mio momento e per questo mi alleno sempre dando il massimo durante la settimana. Grazie al mister e ai miei compagni ho imparato tanto e spero di continuare così”. In riferimento alla partita; “Siamo stati propositivi, peccato per il risultato però i fraseggi e la difesa alta sono andati bene”.