Perugia che deve ancora fare a meno di Gabriele Angella, e che si trova quindi scoperto in difesa: stante questa situazione, come riferisce umbriaon.it, il club avrebbe deciso di guardare al mercato svincolati, per dare a mister Oddo quanto prima un altro innesto difensivo.

Perso Andrea Coda, che si è accordato con il Gubbio, e scartate le ipotesi Arlind Ajeti e Marco Andreolli, Goretti si è fiondato su Slobodan Rajkovic, reduce dall'esperienza con il Palermo e cercato in estate anche da Genoa e Sampdoria, rifiutare dal centrale: pista probabilmente in salita, ma l’offerta degli umbri è partita e contiene, oltre alla proposta economica, anche la prospettiva di rimanere in caso di Serie A.

Qualora però la trattativa non andasse in porto, si attenderà gennaio.