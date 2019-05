Perugia, Verre: "Importante vincere. Aspettiamo la sentenza sul Palermo"

Fonte: DAZN

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Valerio Verre, centrocampista classe '94 del Perugia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine dell'incontro Perugia- Cremonese 3-1, valevole per la 38ª giornata della Serie BKT 2018/2019:

"Non sappiamo come andrà la sentenza che riguarda il Palermo - dichiara il capitano biancorosso -. Oggi era importante vincere davanti al nostro pubblico per chiudere in bellezza questa stagione. Erano sette giornate che non vincevamo e ci tenevamo a farlo davanti al nostro pubblico".

"Siamo andati in ritiro - prosegue Verre -. Questo ci ha unito ancora di più e ci ha permesso di scrollarci di dosso le tensioni che avevamo. Adesso aspettiamo di sapere cosa dirà la sentenza relativa al Palermo per vedere se la nostra stagione è finita o meno".

Sul suo ultimo periodo non brillantissimo: "Ho passato un mese difficile perché sono stato un po' in calo. Non avevo i 90 minuti nelle gambe".

Sul Perugia dipendente dalle sue prestazioni: "Il Grifo non è Verre dipendente. Oggi, ad esempio, ci ha pensato Luca (Vido, ndr). Sono orgoglioso di aver disputato un campionato con questa maglia e con questo gruppo".

Sul futuro del Perugia: "Dobbiamo chiederlo al Presidente. Quest'anno abbiamo cambiato molto: squadra giovane, allenatore nuovo alla prima esperienza in Italia e una nuova idea di gioco. In stagione abbiamo sempre fatto la partita contro qualsiasi avversaria giocando il nostro calcio palla a terra e dando un'identità precisa al Perugia".

Sul suo futuro: "Dobbiamo chiedere, ancora una volta, al Presidente e, stavolta, anche al Direttore. Adesso penso a godermi il saluto del pubblico ma, aspettando la sentenza, non è detto che questa sia la mia ultima partita stagionale con la maglia del Perugia".