Pescara, ansia per Tumminello. Possibile distorsione al ginocchio operato

vedi letture

Secondo quanto riportato da Il Centro il Pescara rischia di dover fare a meno di Marco Tumminello ancora per un lungo periodo. L'attaccante, che sembrava pronto al rientro dopo l'operazione al ginocchio, starebbe lottando contro una distorsione alla stessa articolazione. Il classe '98 si sottoporrà a nuovi esami clinici per avere un quadro clinico più completo con il rischio di finire per la terza volta sotto i ferri in meno di tre anni con un conseguente stop di diversi mesi e un nuovo tunnel da affrontare.