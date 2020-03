Pescara, Bojinov: "Possiamo dire la nostra, voglio guadagnarmi la conferma sul campo"

L'attaccante del Pescara Valeri Bojinov ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Centro: "Ritorno in Italia non fortunato? Per quello che sta accadendo a livello sanitario sì, ma io guardo al lato sportivo e dico che il Pescara può rialzarsi. Prima o poi torneremo in campo e lo faremo nel migliore dei modi, anche perchè tra un mese tanti dei giocatori infortunati saranno finalmente pronti. Al gran completo potremo dire la nostra, ne sono sicuro. Il campionato può finire a luglio? Non è un problema. Il mio contratto scade il 30 giugno, ma io gioco lo stesso. Fisicamente sto bene e mi piacerebbe guadagnarmi sul campo la conferma".