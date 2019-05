Pescara, Bruno: "Peccato per il risultato, dovevamo chiuderla"

Fonte: Tuttopescaracalcio.com

Alessandro Bruno ha parlato dopo il pareggio del suo Pescara contro il Venezia: "E' un peccato perchè la partita è stata fatta contro un avversario che ha dato tutto. Abbiamo fatto una buona gara e loro non ci hanno impensierito più di tanto. Il rigore? Credo che era dentro, ma non so se il contatto c'è stato ma un pò era dubbio. Ma non è questo il problema, dobbiamo essere più cinici e chiudere le partite sennò la paghi cara".

Spesso il Pescara non ha chiuso le partite: "E' accaduto tante volte, altre volte le abbiamo riprese e vinte. Il calcio è bello per questo. Dobbiamo essere più bravi a sfruttare le occasioni, dobbiamo solo migliorare l'aspetto finale".

Sull'aspetto tattico: "Io faccio quello che mi dice il mister. Io non sono una mezzala di gamba, sono più un mediano ed è normale che la posizione più preferita è davanti la difesa, ma ci vuole sempre equilibrio".

Sei sempre titolare con Pillon: "Perchè siamo a corto in mezzo al campo. L'importante è farsi trovare sempre pronti".