Pescara, Busellato: "Siamo ancora incompiuti, ma possiamo fare tanto"

Intervistato da Il Centro il centrocampista del Pescara Massimiliano Busellato ha parlato del momento personale e di squadra in vista della sfida allo Spezia: “Sono felice per il gol contro l’Ascoli e sopratutto per i tre punti conquistati contro una delle 4-5 favorite per la promozione. Stavamo perdendo un po' di convinzione dopo due sconfitte e questo successo ci ha ridato morale, ma ora abbiamo un banco di prova come lo Spezia. Una squadra che ha raccolto meno di quanto prodotto e per questo servirà una grande prova. - continua Busellato – Non sappiamo dove possiamo arrivare, ma ho la sensazione che questa squadra possa fare tanto e al momento sia incompiuta. Dobbiamo migliorare in fretta se vogliamo dare qualcosa di importante”.