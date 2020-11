Pescara, Ceter e Jaroszynski infortunati. La nota del club sui due calciatori

La Delfino Pescara comunica che i calciatori Damir Ceter e Pawel Jaroszyński, usciti dal terreno di gioco a seguito di un infortunio rimediato domenica nella partita amichevole in famiglia, sono stati sottoposti ad esami strumentali che hanno confermato per Ceter lesione distrattiva di 1 grado del muscolo adduttore mentre Jaroszyński dopo essersi sottoposto a RMN al ginocchio non ha riportato danni importanti al menisco e pertanto dovrebbe essere scongiurato l’intervento. Nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi controlli per valutare i tempi di recupero.