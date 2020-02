vedi letture

Pescara-Cittadella, il parziale dopo 45': a Diaw risponde Zappa. Primo tempo in parità

Si è alzato il sipario sulla 24^ giornata del campionato di B, che ha preso questa sera il via allo stadio "Adriatico".

In campo Pescara e Cittadella, che da poco hanno chiuso il primo tempo sul punteggio di 1-1. Passa in vantaggio il Cittadella al 6', con una gran giocata di Diaw che protegge un pallone al limite della linea difensiva per poi scaraventarlo di destro sotto la traversa, ma al 22' Zappa, con uno stacco perentorio al centro dell'area, pareggia i conti.

Di seguito il programma completo della ventiquattresima giornata di Serie B:

ORA IN CAMPO (parziale)

Pescara-Cittadella 1-1

SABATO 15 FEBBRAIO

Benevento-Pordenone

Juve Stabia-Crotone

Livorno-Cosenza

Venezia-Entella

Spezia-Ascoli

DOMENICA 16 FEBBRAIO

Cremonese-Trapani

Frosinone-Perugia

Empoli-Pisa

LUNEDI' 17 FEBBRAIO

Chievo Verona-Salernitana