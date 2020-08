Pescara, con Bojinov è ormai addio: "Da domani mi allenerò col Levski"

Nonostante sia legato al Pescara fino al 31 agosto il centravanti Valeri Bojinov sembra già essere lontano dall’Italia. Il giocatore classe ‘86 infatti nella giornata di oggi ha incontrato il proprietario del Levski Sofia Nasko Sirakov per parlare del futuro e da domani si aggregherà alla squadra per allenarsi in attesa di trovare un accordo con il club bulgaro, dove ha già giocato in passato. “Ho parlato con Sirakov e inizierò ad allenarmi con il Levski, ma in questo momento non c’è nulla di concreto. Ho un contratto fino a fine agosto con il Pescara e presto capirete tutto, non ha senso dire ogni giorno le stesse cose. - contnua Bojinov a Sportal.bg - In questo momento dobbiamo tutti pensare al bene della nostra squadra del cuore e sono certo che il Levski sopravviverà”.