Pescara-Cremonese, i convocati di Zauri: ancora tante le assenze

Friday night - e gara di apertura della 13^ giornata - per il Pescara, che domani sera affronterà, tra le mura amiche dell' "Adriatico", la Cremonese.

Ancora tante le assenze che dovrà fronteggiare mister Zauri, a cominciare dal portiere Fiorillo. Sono poi ancora out Balzano (distrazione capsulare), Marafini (frattura ileo-ischiatica), Celli (distrazione collaterale laterale) e a loro si è aggiunto Palmiero, oltre ai lungo degenti Tumminello e Balzano. Non hanno recuperato Cocev e Di Grazia.

Questa la lista completa:

Portieri: Farelli, Kastrati

Difensori: Bettella, Campagnaro, Ciofani, Del Grosso, Drudi, Masciangelo, Scognamiglio, Sorrentino, Zappa

Centrocampisti: Bruno, Busellato, Crecco, Kastanos, Machin, Memushaj

Attaccanti: Bocic, Borrelli, Brunori, Cisco, Galano, Inglesson, Maniero