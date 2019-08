Pescara, da Matos a Pasquato i nomi per rinforzare l'attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfumato ormai definitivamente il ritorno di Riccardo Sottil dalla Fiorentina, il Pescara va alla caccia di un rinforzo per le corsie d’attacco con due ipotesi principali sul taccuino: si tratta di Antonio Di Gaudio e Ryder Matos, rispettivamente in forza a Hellas e Udinese. Entrambe le trattative presentano diversi ostacoli sia di ordine economico – i due giocatori hanno ingaggi importanti – sia per la formula di trasferimento con gli abruzzesi che vorrebbero prelevarli in prestito e club di cui sopra vorrebbero cederli a titolo definitivo.

Tra le altre opzioni riportate da Pescarasport24.it spunta anche il nome di Yves Baraye del Parma, con cui il club ha ottimi rapporti, ma anche questa trattativa appare onerosa visto l’ingaggio percepito dal calciatore. Mentre sullo sfondo resiste l’idea di riportare in biancoazzurro lo svincolato Cristian Pasquato (a Pescara nel 2014-17 e per sei mesi nel 2016).