© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppio acquisto per il Pescara. Come riportato da Sky il club abruzzese è pronto a chiudere una doppia trattativa con l'Atalanta per due giovani classe '99: si tratta di Willy Ta Bi e Filippo Melegoni. Il primo è un centrocampista ivoriano alla prima esperienza in assoluto in prima squadra dopo un anno di settore giovanile con l'Atalanta. Melegoni invece ha già giocato al Pescara nella scorsa stagione e resterà al Delfino per un altro anno.