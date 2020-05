Pescara, Fiorillo sui tamponi: "Provo disagio, tante persone non hanno potuto farli"

Il portiere del Pescara Vincenzo Fiorillo in un'intervista a Rete 8 ha parlato del possibile ritorno in campo spiegando di trovarsi a disagio per quanto riguarda l'ampio uso di tamponi che il mondo del calcio dovrà fare per continuare la stagione: “I tamponi a noi giocatori ? Penso ai cittadini che non ne hanno potuto beneficiare. Provo per questo grande disagio. Porte chiuse? Bruttissimo il calcio senza pubblico".