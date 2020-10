Pescara-Frosinone 0-2 le pagelle: Ciano e Novakovich decisivi, Pescara fanalino di coda

Pescara-Frosinone- 0-2

Marcatori: 7’ Ciano, 50’ Novakovich

FROSINONE

Bardi 6 – Spettatore non pagante o quasi. Bravo su un tiro di Ventola nel primo tempo.

Brighenti 6,5 – Perfetto in ogni circostanza.

Ariaudo 6,5 – Utile in costruzione, sempre attento dietro.

Capuano 6,5 – Non corre mai troppi rischi. Partita ottima da grande ex.

Zampano 6,5 – Tanta spinta sulla fascia e anche cross pericolosi.

Rohdén 6 – Nel primo tempo è uno dei più attivi e pericolosi poi cala alla distanza. ( dal 67’ Tabanelli 6 – Entra e dà un buon contributo).

Maiello 6,5 – Prova ottima in regia. Davvero pochissimi errori.

Kastanos 6,5 – Partita di grande corsa e sostanza. Esce esausto (dal 77' Carraro s.v.).

Beghetto 6 – Un paio di sgroppate interessanti con conseguenti cross pericolosi. (dal 78' D'Elia s.v.)

Ciano 7 – Fa gol al primo pallone che tocca. Nella ripresa anche un assist per Novakovich.(dal 67' Dionisi 6 - Entra bene in partita in un finale semplice).

Novakovich 7 – Spacca la partita fin da subito. Assist per Ciano dopo 7' e gol a inizio ripresa. Decisivo.

PESCARA

Fiorillo 6 – Non ha colpe sui gol. Per il resto non demerita.

Ventola 5 - Un bel tiro a inizio match respinto da Bardi. Fatica in fase difensiva.

Scognamiglio 6 – Partita sufficiente. Pericoloso anche in avanti.

Drudi 6– Partita positiva fino all'infortunio ( dal 31' Galano 5 - Non si accende ma non solo per colpa sua. Poco servito)

Masciangelo 5,5 – Non manca l'impegno ma non basta.

Jaroszyński 5 – Perde un pallone sanguinoso e da lì arriva il vantaggio degli ospiti.

Omeonga 5 – In difficoltà in mezzo al campo. Non rientra nella ripresa. (dal 46’ Bellodi 4,5 - Fatichiamo a ricordarci un'azione degna di nota )

Memushaj 6 – Ultimo ad arrendersi. Ci prova ma predica nel deserto.

Valdifiori 5 – Spento, sotto ritmo e con poche idee. (dal 72' Fernandes 5 - Entra e si fa ammonire dopo 10 secondi. Da lì in poi nulla da segnalare).

Maistro 6 – - Ci prova e non si arrende fino alla fine. Un paio di conclusioni provate ma senza precisione.

Bocic 4 – Lo si vede solo per un giallo rimediato. (dal 58’ Busellato 5,5 - Entra e prova a dare qualità al centrocampo. Ci riesce in minima parte).