© foto di Andrea Rosito

Il Pescara in vista della prossima stagione è alla ricerca anche di un terzino sinistro che possa alternarsi con il confermato Del Grosso. L’ultima idea del club abruzzese posta a Tommaso D’Orazio, classe ‘90, del Cosenza che tornerebbe dopo quasi 10 anni a vestire la maglia del Pescara, club in cui è cresciuto. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2020 e questa potrebbe essere l’ultima occasione per il club calabrese di monetizzare (salvo rinnovi) la cessione del terzino. Lo riferisce Pescarasport24.it spiegando che il giocatore vorrebbe provare a giocarsi le proprie chance in biancazzurro.