ufficiale Cosenza, poker di rinnovi: D'Orazio, Martino, Venturi e Calò fino al '25

Poker di rinnovi in casa Cosenza. Il club calabrese ha infatti annunciato di aver trovato l'accordo con i difensori Venturi, D'Orazio e Martino e col centrocampista Calò per il prolungamento del contratto fino al 2025. Questi i comunicati a riguardo:

La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’intesa per il prolungamento del contratto con il calciatore Tommaso D’Orazio. L’esterno sinistro, nato il 3 maggio 1990 a Guardiagrele in provincia di Chieti, ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2025. D’Orazio, tornato a Cosenza nello scorso gennaio dopo la prima fortunata esperienza, ha collezionato finora 139 presenze 9 gol e 7 assist con la maglia dei Lupi. La Società augura a Tommaso di proseguire nel migliore dei modi l’avventura in rossoblù!

La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’intesa per il prolungamento del contratto con il calciatore Pietro Martino. L’esterno nato a Modena il 4 agosto 1997, ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2025 con opzione per l’anno successivo. Martino giunto a Cosenza nel luglio 2022, ha collezionato finora 33 presenze e un assist con la maglia dei Lupi. La Società augura a Pietro di proseguire nel migliore dei modi l’avventura in rossoblù!

La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’intesa per il prolungamento del contratto con il calciatore Michael Venturi. Il difensore, nato a Rimini il 23 gennaio 1999, ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2025 con opzione per l’anno successivo. Venturi, giunto a Cosenza nel luglio 2021, ha collezionato finora 42 presenze un gol e un assist con la maglia dei Lupi. La Società augura a Michael di proseguire nel migliore dei modi l’avventura in rossoblù!

La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’intesa per il prolungamento del contratto con il calciatore Giacomo Calò. Nato a Trieste il 5 febbraio 1997, il centrocampista ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2025. Calò, giunto a Cosenza nell’agosto 2022 e riscattato a fine stagione dal Genoa, ha collezionato 31 presenze e un assist con la maglia dei Lupi. La Società augura a Giacomo di proseguire nel migliore dei modi l’avventura in rossoblù!