Pescara, idea Juric per la panchina del prossimo anno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mentre il Pescara attende di conoscere quest'oggi la sua rivale nei playoff promozione di Serie B iniziano a circolare alcuni nomi per la panchina del club abruzzese. Pillon, attuale allenatore del Delfino, è in scadenza di contratto con una clausola per il rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A.

Qualora il rapporto con Pillon non dovesse continuare, secondo quanto riportato da TuttoB.com il presidente Daniele Sebastiani sarebbe valutando l'ex tecnico di Genoa e Crotone Ivan Juric.