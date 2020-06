Pescara, il tridende per ripartire alla grande. Con Galano punto fermo

Il Pescara è tornato ad allenarsi in vista della ripresa il 20 giugno con il tecnico Nicola Legrottaglie che sta lavorando soprattutto su due moduli simili per certi versi: il 4-3-3 e il 4-3-2-1. I due moduli prevedono una variazione solo in attacco, dove il fantasista Christian Galano appare l’unico punto fermo, con gli altri giocatori – da Bojinov a Bocic passando per Borrelli, Pucciarelli e Maniero – a giocarsi i due posti rimanenti.