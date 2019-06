Pescara-Juventus, asse caldo per il centravanti Cerri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spazio al mercato del Pescara su Il Centro in edicola con un asse che si potrebbe creare con Juventus e Napoli in quest’estate. “Pescara-Juve, asse caldo per la cessione di Cerri”, è il titolo del quotidiano che poi continua: “Nelle prossime ore vertice coi bianconeri per il baby bomber che può fruttare l’ennesima plusvalenza”. Poi le parole del patron Sebastiani: “Tutino e Gaetano dal Napoli? Ci sto pensando”