© foto di Monia Bracciali

"Una mancanza di rispetto tenerlo fuori, se non gli serve lo dica”. L’agente di José Machin, Donato Di Campli, sbotta dopo l’esclusione del suo assistito dall’undici titolare del Pescara nella sfida contro il Livorno. “Con la panchina di Livorno la misura è colma. - continua Di Campli come riporta Il Centro in edicola - Brugman era squalificato, Memushaj non si è allenato in settimana e chi viene fatto fuori? Il mio assistito. Se Pillon non lo ritiene importante lo dica e troveremo un’altra sistemazione”.