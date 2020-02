vedi letture

Pescara, la BFS conferma: "Sosterremo le spese per la riabilitazione a Barcellona di Chochev"

Ivaylo Chochev, centrocampista del Pescara, si curerà a Barcellona a spese della Federcalcio bulgara. La notizia ribattuta dai media bulgari nella giornata di ieritrova infatti conferme da parte della stessa BFS che in un comunicato in cui si elencano tutte le decisioni del Comitato Esecutivo in cui si legge fra le altre cose: “Il Comitato Esecutivo ha accettato all'unanimità la proposta della Federcalcio di sostenere le spese per la riabilitazione a Barcellona del centrocampista Ivaylo Chochev, che ha subito un grave infortunio durante la qualificazione europea contro il Montenegro un anno fa”.