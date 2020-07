Pescara, Legrottaglie a rischio esonero. Per la successione Sottil o il ritorno di Zeman

Appena tre punti di vantaggio sulla zona playout e la dirigenza del Pescara ha iniziato a prendere in esame la possibilità di esonerare Nicola Legrottaglie. Per la successione si profila un ballottaggio fra Andrea Sottil e un grande ex come Zdenek Zeman, con l'ex Catania che appare in pole.