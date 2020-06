Pescara, Legrottaglie: "Potevamo vincerla. Possiamo ancora raggiungere i playoff"

vedi letture

Cambia poco nella classifica del Pescara dopo il pareggio contro l'Empoli, 1-1 in virtù del calcio di rigore di Riccardo Maniero. Queste le dichiarazioni, riportate da Rete8, del tecnico Nicola Legrottaglie. “Potevamo vincerla. E’ mancata la scelta giusta negli ultimi 16 metri. Non gioco per schemi ma per principi. Abbiamo gestito bene le forze. Partita attenta, giusta, dosando le energie. Memushaj sta interpretando bene il ruolo. Masciangelo ha motore e gamba. E’ stata un’assenza pesante. Preoccupato per la classifica ? Rischio play out ma c’è ancora la possibilità di centrare i play off. Primo obiettivo la salvezza, da raggiungere il più presto possibile”.