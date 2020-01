Pescara, Legrottaglie: "Treno importante, spero di poter continuare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Pescara Nicola Legrottaglie ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Pordenone che segna il suo esordio su una panchina professionistica: “Ho vissuto questa opportunità sopratutto per capire come avrei reagito e le sensazioni sono ottime. Mi sento a mio agio in questo ambiente dove ho trovato entusiasmo e disponibilità da parte di tutti, ma in una settimana non si possono fare miracoli. - continua Legrottaglie come riporta Pescarasport24.it - L’importante nella vita è farsi trovare pronti quando passano certi treni e io mi sento l’allenatore di questa squadra e farò quello che devo. Spero di aver acceso una fiammella nel cuore dei ragazzi e di vedere la squadra con un atteggiamento propositivo, che non subisca e attacchi anche con 10 uomini. Sono ambizioso e se la società mi dice di continuare io dico sì, sarei felice di continuare”.