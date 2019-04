© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante del Pescara Leonardo Mancuso dopo la sconfitta contro l’Ascoli guarda avanti, alla prossima sfida, in cui rialzarsi immediatamente per puntare alla Serie A: “Il mio poteva essere un gol importante, ma purtroppo non è servito a fare punti. Il primo tempo è stato buono, ma poi nella ripresa i ritmi sono calati e la partita è stata decisa da un episodio, peccato. - continua Mancuso come riporta Pescarasport24.it - Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni che riusciamo a creare, in trasferta non siamo concreti come in casa. Perugia? Il campionato di ogni squadra è fatto di alti e bassi e ora dobbiamo pensare alla prossima gara che sarà un vero e proprio scontro diretto per migliorare la nostra posizione nella griglia play off”.