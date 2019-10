© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo casalingo contro il Benevento, l'attaccante del Pescara Riccardo Maniero ha parlato in zona mista: "Era da tanto che aspettavo questo momento e al momento del gol mi sono emozionato. Il Benevento è una corazzata, ce l'abbiamo messa tutta e abbiamo vinto. Ora testa alla Juve Stabia, per dire la nostra dobbiamo dare il meglio là. Non è facile giocare spezzoni di gara ogni tanto, io ce la metto tutta e spero di ritagliarmi lo spazio".