Pescara, Maniero: "Voglio rinnovare. Massima disponibilità a rimanere"

Riccardo Maniero, attaccante del Pescara, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Centro. Fra i temi toccati anche quello legato al futuro: “Pescara è diventata una seconda casa. Sono in scadenza di contratto e spero tanto di rimanere qui anche in futuro. Con la società e il presidente Sebastiani ho un gran bel rapporto e, quando ci sarà l’occasione, spero di trovare l’intesa per il rinnovo di contratto. Non sarà una questione economica, quindi da parte mia c’è massima disponibilità a restare in biancazzurro. Il sogno? Segnare 100 gol in carriera. Vorrei centrare questo obiettivo con la maglia del Pescara”.