© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima del match di Pasquetta in casa del Carpi in casa Pescara prende la parola uno dei leader dello spogliatoio abruzzese: Ledian Memushaj. Ecco le sue parole riportate da PescaraSport24: "Sono stato due anni a Carpi e ci sono stato benissimo, sono legatissimo a tifosi, società e ai tanti compagni che sono ancora lì. Ho condiviso con loro momenti bellissimi, Ci sentiamo spessissimo. Sappiamo già cosa ci aspetta, noi stiamo vivendo un momento così così ma se vinciamo a Carpi si parlerà di altro, come se avessimo vinto col Perugia. Abbiamo avuto tante partite ravvicinate con uomini non in forma, ma tutte hanno attraversato un periodo così o lo stanno attraversando ora. Dobbiamo arrivare ai playoff e farlo nella migliore forma possibile. Ora dobbiamo pensare a vincere a Carpi, concentrandoci sulla gara di lunedì, poi penseremo alle altre. Il gol? Mi mancava, ma ero concentrato sulla squadra perché un conto è far bene personalmente e uno è vincere con la squadra. Ed è chiaramente la seconda cosa ciò che si augura..."