Pescara, Monachello: "L'esultanza verso la panchina? Non era per Pillon"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il suo gol al Brescia nell'ultimo turno di Serie B Gaetano Monachello, attaccante del Pescara, ha esultato puntando il dito verso la panchina. Per molti si è trattato di un messaggio verso il tecnico del Delfino Giuseppe Pillon. L'attaccante di proprietà dell'Atalanta ha voluto chiarire quanto accaduto in prima persona. Ecco le sue parole riportate da PescaraSport24: "Era un gesto per i miei compagni, per quelli che spesso stanno fuori perché non giocano. Loro mi hanno detto che quando sarei entrato avrei fatto gol, era per loro, in più c'era anche mio padre in tribuna, è stato più per caricarmi, non capisco perché ogni volta bisogna puntare il dito verso di me e verso il mister perché io non ce l'ho con lui. Avrò sbagliato in passato con l'Ascoli ma non contro il mister, era una rabbia contro me stesso perché ci tenevo a quella partita, era per me importante, ero un pò nervoso, ma non ce l'ho con il mister che è una brava persona. Ogni volta cercano di darmi delle colpe per creare casino tra me e il mister, ma io cerco di dare una mano quando vengo chiamato in causa e spero che capiscano che la verità è questa perché da fastidio leggere la mattina di avere dei problemi, non capisco queste cose. Ci tenevo a chiarire questa cosa perché non capisco proprio il motivo per puntare il dito verso di me. Il momento? Stiamo provando diverse cose perché dobbiamo rialzarci, siamo forti. Se il mister deciderà di mandarmi in campo darò il massimo come ho fatto anche nell'ultima partita. Sono carico, aspetto le scelte del mister che ci vede tutta la settimana e poi farà le sue scelte, sabato ne sapremo di più".