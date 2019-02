© foto di Antonio Vitiello

L’attaccante del Pescara Gaetano Monachello ha parlato a Il Centro del suo ritorno al gol dopo un mese di gennaio che lo ha visto al centro delle voci di mercato: “Sono contento, giocare di continuità fa crescere la consapevolezza nei propri mezzi, ma anche quando non ero titolare mister Pillon mi ha sempre sostenuto e per questo lo ringrazio. Non ho mai preteso spiegazioni sulle scelte dei miei allenatori e so che il posto va conquistato giorno dopo giorno. A gennaio c’è stata una richiesta da parte del Padova, ma non l’ho presa in considerazione perché volevo restare qui e sentivo che c’era fiducia nei miei confronti. In estate poi tornerò all’Atalanta, ma mi piacerebbe continuare qui la mia carriera. - continua Monachello parlando poi del campionato – Abbiamo un gruppo straordinario e lo si è visto nelle ultime partite, ma ora dobbiamo voltare pagina e guardare alla prossima gara che sarà molto complicata”.