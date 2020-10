Pescara, Oddo duro: "Ora servono veri uomini, chi non ce la fa si tiri indietro"

Il tecnico del Pescara Massimo Oddo ha commentato così il ko subito oggi contro il Frosinone: “Abbiamo preso il primo gol in modo assurdo, è un qualcosa di allucinante. Noi impotenti? Si, c'è questa sensazione. Il problema non è tattico, ma di testa. Abbiamo dei limiti, in attacco sono evidente. Ma in questo momento servono veri uomini, chi pensa di non farcela deve alzare la mano e tirarsi indietro. Sento che la squadra è ancora con me. Ma voglio continuare a battermi con chi ancora ci crede. A questa squadra, al Pescara, servono giocatori pronti a dare l'anima. Il battibecco con Galano? Sono cose che a caldo possono accadere. Quanto successo lo chiariremo all'interno dello spogliatoio, tra di noi".