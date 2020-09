Pescara, Oddo: "In difesa siamo scoperti. Attaccante? Scelta da non sbagliare"

Il tecnico del Pescara Massimo Oddo ha parlato a margine di un evento pubblico parlando del mercato del club abruzzese: “In difesa siamo abbastanza scoperti nel senso che abbiamo solo cinque giocatori e dovranno arrivare due alternative sulle fasce e un paio di centrali. Per quanto riguarda l’attaccante non so quando arriverà anche se spero il prima possibile. Ma questo non è un mercato facile, non ci sono grandi punte in giro mentre altri prima di scendere di categoria ci vogliono pensare.- conclude Oddo come riporta Pescarasport24.it - Se guardiamo bene sono poche le squadre che si stanno muovendo e poi l’attaccante è una scelta da non sbagliare”.