Pescara, per l'attacco si guarda in A: piacciono Brignola e Tumminello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Pescara sta cominciando a costruire la rosa per la prossima stagione, con l’intenzione di riprovare a lottare per un posto in Serie A. Come riportato da Sky Sport, per l’attacco sono stati individuati due profili: Enrico Brignola del Sassuolo e Marco Tumminello dell’Atalanta, rispettivamente classe 1999 e 1998.