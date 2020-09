Pescara, per la difesa obiettivi Tuia e Pirola. Sul secondo c'è anche la SPAL

Il Pescara continua a cercare rinforzi in difesa come richiesto dal tecnico Oddo e punta due profili molto diversi fra loro. Da una parte c’è infatti l’esperto Alessandro Tuia, classe ‘90, di proprietà del Benevento con cui ha conquistato la promozione in Serie A nell’ultima stagione. Dall’altra invece il giovane Lorenzo Pirola, classe 2002, dell’Inter club con cui gli abruzzesi vantano ottimi rapporti. Sul secondo, come riferisce Sky Sport, ci sarebbe però anche la SPAL.